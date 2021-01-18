Bakan Elvan: Bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz
|18 Ocak 2021 08:54
|+Aa- Yazdır
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını belirterek, "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Elvan, Twitter hesabından, bütçe başta olmak üzere makro ekonomik konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.
2020 yılı bütçe açığının hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirten Elvan, salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini bildirdi.
Elvan, enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikalarının devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|BOTAŞ, 100 bin fidan dikecek
17 Ocak 2021 22:22
|Elazığ'da üretiliyor, Avrupa ve ABD'li sağlıkçılara gönderiliyor
17 Ocak 2021 19:51
|'Koza Altın'ı Türkiye Varlık Fonu'na devredebiliriz'
17 Ocak 2021 17:33
|Haliç Tersanesi'nde deniz taksi üretimine başlandı
17 Ocak 2021 17:25
|Pay piyasası yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
16 Ocak 2021 20:49
|Evlerde yüzde 35 enerji tasarrufu sağlamanın yolları
16 Ocak 2021 18:20
|Doğal gaz keşfi sayesinde en yatırımcı KİT'i TPAO olacak
16 Ocak 2021 16:06
|İki büyük otomobil firmasının birleşmesi tamamlandı
16 Ocak 2021 15:42
|Yalova'nın su noktasındaki zenginliklerini turizme kazandıracağız'
16 Ocak 2021 14:25
|'3'ü jeotermal olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz'
16 Ocak 2021 14:23