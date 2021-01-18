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İçişleri: Kısıtlamayı ihlal eden 24 bin 755 kişiye idari ceza uygulandı

İçişleri Bakanlığı, Cuma akşamı 21.00'de başlayan bu sabah 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir bilgilendirme metni yayınladı. Kurallara uymayan ve kısıtlamayı ihlal eden 24 bin 755 kişiye idari ceza uygulandı.
 18 Ocak 2021 09:08
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İçişleri: Kısıtlamayı ihlal eden 24 bin 755 kişiye idari ceza uygulandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sokak kısıtlamasında kuralları ihlal eden 24 bin 755 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.
Memurlar.Net
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