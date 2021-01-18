Tarım'a alınacak 826 işçi için kura sonuçları açıklandı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE İLANA ÇIKILAN 826 İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU

Bakanlığımız taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere İŞ-KUR kanalıyla ilana çıkılan 826 daimi İşçi alımı için Noter tarafından kura çekim işlemi 16.01.2021 tarihinde 10:00-20:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Adayların kura sonucuna yönelik işlemleri ise 17.01.20201 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda taşra teşkilatına, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, başvuruda bulundukları kuruluş müdürlüklerimizce alınacak olup, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Asil adayların;

Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) örneği.

İkametgah belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir).

Adli Sicil Durum Belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir)

Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi onaylı veya e-Devlet çıktısı geçerlidir)

Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunu için gerekli olan öğrenim belgesi

Özel şartlarda belirtilen diğer sertifikalar.

Çalışmaya engel bir sağlık halinin olmadığına dair sağlık raporu.

ile birlikte;

En geç 22.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunduğu işyerine müracaat ederek, belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Belge teslimi şahsen yapılacak olup posta, kargo, kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Teslim alınan belgeler işyerlerimiz tarafından Personel Genel Müdürlüğüne iletilecek olup, Personel Genel Müdürlüğü nezdinde oluşturulan Kura ve İnceleme Komisyonu tarafından incelendikten sonra atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Asil adaylardan başvurmayanlar ile başvuruda bulunduğu pozisyonda aranan şartları taşımadığı sebebi ile ataması yapılmayanların yerlerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır. Yedek adaylar için yapılacak duyuru internet sayfasımızdan ayrıca ilan edilecektir.

İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen Duyurulur.

Kura sonucunda atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi;

Kura sonuçları için tıklayınız.