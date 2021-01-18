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Öğrenci nakillerinde esas teşkil edecek hastalıklar listesi güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci nakillerinde esas teşkil edecek hastalıklar listesini güncelledi
 18 Ocak 2021 09:42
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Öğrenci nakillerinde esas teşkil edecek hastalıklar listesi güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci nakillerinde esas teşkil edecek hastalıklar listesini güncelledi.

"Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesi güncellenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan güncel "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Memurlar.Net
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