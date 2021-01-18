Öğrenci nakillerinde esas teşkil edecek hastalıklar listesi güncellendi
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci nakillerinde esas teşkil edecek hastalıklar listesini güncelledi
|18 Ocak 2021 09:42
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci nakillerinde esas teşkil edecek hastalıklar listesini güncelledi.
"Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesi güncellenmiştir.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan güncel "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesine buradan ulaşabilirsiniz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk: 'Pandemi' yerine 'salgın' kelimesini kullanalım
17 Ocak 2021 13:20
|MEB, açıköğretim sınavlarını online yapacak
16 Ocak 2021 13:49
|'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde ölçme ve değerlendirme eğitimi desteği
16 Ocak 2021 13:04
|MEB'den kısıtlamadan muaf tutulan sürücü ve diğer kurslara ilişkin düzenleme
15 Ocak 2021 20:59
|Bakan Selçuk 'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' etkinliği başlattı
15 Ocak 2021 20:38
|MEB, 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayar dağıttı
15 Ocak 2021 14:48
|Bakan Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle görüştü
15 Ocak 2021 10:46
|MEB 'Tasarım Beceri Atölyeleri Öğretmen El Kitabı' hazırladı
15 Ocak 2021 10:45
|MEB, Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını takip edecek
14 Ocak 2021 12:59
|MEB'den yeni karne notu açıklaması
14 Ocak 2021 07:55