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Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Ocak 2021 09:50
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Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,47107,4720
Avro9,02509,0260
Sterlin10,108010,1600
ANKARA
ABD Doları7,45007,5100
Avro8,98009,0500
Sterlin10.028010,2140
Anadolu Ajansı
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