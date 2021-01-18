Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı hafif devam ediyor
|18 Ocak 2021 10:19
|+Aa- Yazdır
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı hafif devam ediyor.
Kentte yaklaşık 4 gündür etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.
Kar yağışının hafif şekilde sürdüğü bölgede, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Hava sıcaklığı ise eksi 8 derece ölçüldü.
Trafik akışı normal seyrederken trafik ekipleri, buzlanmaya karşı sürücüleri uyararak yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmalarını istiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
18 Ocak 2021 12:09
|79 yaşındaki Mehmet dedenin 'motosikletli kızak' keyfi
18 Ocak 2021 12:04
|Bilim Kurulu Üyesi: Okullar Şubat sonrası açılabilir
18 Ocak 2021 11:56
|Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
18 Ocak 2021 11:49
|Ev arkadaşı tarafından kilitlendiği evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
18 Ocak 2021 11:47
|Yerli koronavirüs mRNA aşısında tarih belirlendi
18 Ocak 2021 11:40
|Zabıta, görev yerinde üşümüş halde bulduğu köpeği bakım merkezine götürdü
18 Ocak 2021 11:35
|Müftülük vatandaşlara sanal ortamda hizmet veriyor
18 Ocak 2021 11:21
|Salgından en fazla etkilenen sektörler için yol haritası hazırlanıyor
18 Ocak 2021 11:20
|Dün, en yüksek sıcaklık o ilimizde ölçüldü!
18 Ocak 2021 11:11