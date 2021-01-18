Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 102 santimetreyle Kartalkaya'da, en az 13 santimetreyle Davraz Kayak Merkezi'nde ölçüldü
|18 Ocak 2021 11:05
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- Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 102 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 97, Uludağ'da 80, Ovacık'ta 75, Palandöken'de 66, Nemrut Dağı'nda 65, Sarıkamış'ta 59, Murat Dağı'nda 47, Ilgaz'da 35, Ladik'te 33, Hazarbaba ve Yıldızdağı'nda 30, Konaklı'da 29, Keltepe'de 26, Erciyes ve Yıldıztepe'de 23, Ergan'da 22, Elmadağ ve Çambaşı'nda 21, Yalnızçam'da 20, Zigana'da 17, Denizli'de 16, Davraz'da 13 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|18.01.2021
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-15
|-10
|Ilgaz
|KY
|-16
|-13
|Kartalkaya
|KY
|-18
|-16
|Kartepe
|KY
|-14
|-9
|Nemrut Dağı
|KY
|-7
|-5
|Palandöken
|KY
|-9
|-6
|Sarıkamış
|KY
|-6
|-2
|Uludağ
|HKY
|-16
|-11
|Yıldıztepe
|HKY
|-14
|-11
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı )
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