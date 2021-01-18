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Sınır hattında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda büyük başarılar elde güvenlik güçleri, aynı kararlılığı örgütün en büyük finans kaynağı uyuşturucuyla mücadelede de gösterdi- Van ve Hakkari'de 2020 yılında gerçekleştirdikleri operasyonlarla yaklaşık 11 ton uyuşturucu, 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ve 5 ton asit anhidrit ele geçiren güvenlik güçleri, İran ve Irak sınır hattında uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi- Bu yıl da uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, yılbaşından bu yana Van'da 130, Hakkari'de 350 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
 18 Ocak 2021 11:09
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Sınır hattında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu

Van ve Hakkari'de uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, 2020 yılında yaklaşık 11 ton uyuşturucu, 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ve 5 ton asit anhidrit ele geçirerek uyuşturucu tacirlerine adeta nefes aldırmadı.

İran ve Irak sınırını son yıllarda kurulan üs bölgeleriyle kontrol altında tutan, kent merkezlerinde başarılı operasyonlar gerçekleştiren jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatını büyük oranda önledi.

Terör olaylarının azalmasıyla uyuşturucuyla mücadeleye ağırlık veren güvenlik güçleri, bölgeden batı illerine, oradan da Avrupa ülkelerine götürülmek istenen uyuşturucuya geçit vermedi.

Narkotik dedektör köpekleri sayesinde en gizli bölmelere yerleştirilen, kokuyu önlemek için kullanılan yöntemlere rağmen uyuşturucu tacirlerinin oyununu bozan güvenlik güçleri, terör örgütünün en büyük finans kaynağına da büyük darbe vurdu.

Son yıllarda ele geçirilen uyuşturucu miktarında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da güvenlik güçlerince 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 ton 622 kilogram eroin, 738 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 ton 281 kilogram esrar ve 254 kilogram afyon sakızı, 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, işlem yapılan 1735 şüpheliden 342'si tutuklandı.

Hakkari'de de geçen yıl önemli operasyonlara imza atan güvenlik güçleri, 2,5 ton eroin, 500 kilogram esrar ve 5 ton asit anhidrit ele geçirdi.

Bu yıl da uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren jandarma ve emniyet birimleri, yılbaşından bu yana Van'da 130, Hakkari'de 350 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

- "Güvenlik güçlerimiz, İran ve Irak sınırında canla başla görev yapıyor"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, 2020 yılında kentin en huzurlu, en güvenli dönemini yaşadığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlara imza attığını belirten Akbıyık, uyuşturucuyla da kararlı mücadelenin yürütüldüğünü dile getirdi.

Polis ve jandarma ekiplerinin özverili çalışmalarıyla geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarında kentin tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştıklarını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Ele geçirilen eroin 2,5 tonu buldu. Bu, son birkaç yılın toplamı kadardır. Gerek polisimiz gerek jandarmamız, İran ve Irak sınırında canla başla görev yapıyor. İnsanlarımızın zehirlenmesini engellemek için gösterilen büyük fedakarlıklarla bu oranlara ulaştık. 5 ton asit anhidrit ele geçirildi ve bundan da büyük oranda eroin yapıyorlar. Terörle uyuşturucu birbiriyle bağlantılı. Terörün bitişiyle inşallah uyuşturucuya yönelik faaliyetleri de var gücümüzle, devletin tüm imkanlarıyla, polisimiz, jandarmamız, askerimizle önleyeceğiz."

- "Mesafenin kısa olması nedeniyle 'Balkan rotası' tercih ediliyor"

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Muhsin Dumlupınar da uyuşturucu satışının ve naklinin engellenmesi için gece gündüz görev yaptıklarını belirtti.

Kentte son yıllarda ciddi miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğine dikkati çeken Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Van, İran'la uzun sınır hattına sahip. Afganistan'da eroinin ham maddesi olan haşhaş üretiminin yaygınlaşmasıyla ham maddeler işleniyor. İran sınırından gerek kaçak yollarla gerekse yasal yüklerin arasına gizlenerek ülkemize ve Avrupa piyasasına gönderilmeye çalışılıyor. Bu, 'Balkan rotası' olarak biliniyor. Emniyet Müdürlüğümüz ve Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığının destekleriyle bu konuda kararlı mücadele yürütüyoruz. Van'da son 4 yılda ortalama 5-6 ton dolayında uyuşturucu ele geçirildi. Balkan rotasının yanında kuzey ve güney rotaları bulunuyor ama mesafenin daha az olmasından dolayı ülkemiz üzerinden geçiş tercih ediliyor."

- "Emniyet birimlerinin yakalamalarının yüzde 40'ı Van'dan"

Narkotik ekipleri olarak geçiş güzergahı üzerinde bulunan Van'da büyük çaba göstererek uyuşturucuya geçit vermediklerini vurgulayan Dumlupınar, bu sayede son yıllarda rekor denilebilecek miktarlarda uyuşturucu ele geçirdiklerini aktardı.

Geçen yıl Van Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri olarak 4 ton 311 kilogram eroin, 377 kilogram sentetik uyuşturucu ve 156 kilogram Afyon sakızı ele geçirdiklerini belirten Dumlupınar, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de emniyet birimleri arasında toplam ele geçirilen uyuşturucunun yüzde 40'ı Van'da yakalandı. Hem toplum sağlığımızın korunması hem de geleceğimiz olan gençlerin korunması için bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Elde ettiğimiz başarı ortada. Biz bu mücadeleyi yürütürken kaçakçılar da yeni yöntemler deniyor. 'Zula' diye tabir edilen kaçak maddenin saklanmasına yönelik arayışları oluyor. Arkadaşlarımızın özverisiyle bunun da üstesinden geliyoruz. Operasyonlarda hassas burunlar olan narkotik köpekleri bizim en büyük yardımcımız. Elde ettiğimiz başarılarda onların büyük etkisi oldu. Onlar ne kadar farklı yöntemler, metotlar denese de biz daha iyisini yaparak mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

- "Ele geçirilen her gram eroin teröre vurulan bir darbedir"

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Vekili Fatih Dörtdoğan da bu yıl geçen yıllara oranla hem uyuşturucu madde hem de şüpheli yakalamalarında önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Kentin Irak ve İran'a sınır olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını anlatan Dörtdoğan, şunları ifade etti:

"Uyuşturucu ve terörün iç içe olduğu bu bölgede uyuşturucuya vurulan her darbe aynı zamanda teröre de vuruluyor. Zehir tacirleri her yöntemi deniyor. Yaptıkları zulaları bulabilecek teknolojiye, ekipmanlara ve insan gücüne sahibiz. Bu işe sadece uyuşturucuyla mücadele olarak bakmıyoruz. İstihbarat, terörle mücadele ve diğer birimlerimizin üstün gayretleriyle bu başarılara imza attık. Terörün en büyük finans kaynağı uyuşturucu. Aldığımız her bir gram uyuşturucunun aslında teröre indirilen bir darbe olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımız da bu bilinçle çalışıyorlar. Tüm dünya çocuklarını kendi çocuklarımız gibi görüyor, o bilinçle mücadele ediyoruz.

Önceki yıl kentte polis bölgesinde 728 kilo eroin ele geçirilirken bu sene bu rakam 1 ton 553 kiloya çıktı. Hakkari, yıllarca terör ve uyuşturucuyla anılıyordu ama son yıllarda yapılan başarılı mücadeleden sonra çoluğumuz çocuğumuz, halkımız güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Ülkemiz genelinde ve özellikle ilimizde terör örgütü PKK'ya indirilen darbe, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadele sayesinde Hakkari'de artık huzur ve güven ortamı hakim."
Anadolu Ajansı
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