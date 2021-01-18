Dün, en yüksek sıcaklık o ilimizde ölçüldü!
Türkiye son iki güne kadar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerine sahipti. Ancak son günlerde yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışıyla sıcaklıklar mevsim normallerine döndü.
|18 Ocak 2021 11:11
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Meteoroloji Genel Müdürdlüğü'nün verilerine göre dün gece Türkiye'de en düşük sıcaklık Bolu'da ölçüldü. 17 Ocak tarihinde Bolu'da termometreler -17,3 dereceyi gösterdi.
Öte yandan dün yurdun en sıcak noktası ise oldukça şaşırttı. Tahmin edildiği gibi dün Türkiye'de en yüksek sıcaklık Akdeniz ya da Ege'de ölçülmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 17 Ocak'ta Türkiye'nin en yüksek sıcaklığı Artvin'de ölçüldü. Termometreler dün Artvin'de 20,6 dereceyi gösterdi.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün twitter adresinden paylaştığı o rakamlar:
Türkiye il ve ilçe merkezlerinde;Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 18, 2021
Bugün ölçülen En Düşük Sıcaklık #Bolu
Dün ölçülen En Yüksek Sıcaklık #Artvin pic.twitter.com/uw3v9EepjN
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