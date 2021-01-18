Zabıta, görev yerinde üşümüş halde bulduğu köpeği bakım merkezine götürdü
Yalova'da, soğuk havada zabıta noktası önündeki üşüyen köpeği fark eden görevliler, köpeğin üzerine battaniye örtüp rehabilitasyon merkezine götürdü.
|18 Ocak 2021 11:35
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Yalova'da, soğuk havada zabıta noktası önündeki üşüyen köpeği fark eden görevliler, köpeğin üzerine battaniye örtüp rehabilitasyon merkezine götürdü.
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki zabıta noktasının görevlileri, bir köpeğin soğuktan üşüdüğünü gördü.
Zabıta memurları, kapının önünde yatan köpeğin üzerine battaniye örttü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, köpeği alıp rehabilitasyon merkezine taşıdı.
Yiyecek verilen ve sağlık kontrolleri yapılan köpeğin, hava şartları düzelinceye kadar burada misafir edileceği belirtildi.
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