Ev arkadaşı tarafından kilitlendiği evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Kırklareli'nde ev arkadaşı tarafından kapısı kilitlenen evde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
|18 Ocak 2021 11:47
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Kırklareli'nde ev arkadaşı tarafından kapısı kilitlenen evde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Gül E. (33) polis ekiplerine, İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında mahsur kaldığını bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Gül E'nin ev arkadaşı Uğur C. (26) tarafından evin kapısının kilitlendiğini belirledi.
Ekipler Uğur C'ye ulaşamayınca, mahsur kalan Gül E. itfaiye aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Gül E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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