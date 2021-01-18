Jandarma, uzman erbaşlar arasından lojistik branşına personel alacak
|18 Ocak 2021 11:47
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Memurlar.net olarak ulaştığımız bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2021 yılı lojistik ve Jandarma alt branşlı uzman erbaş ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 2021-2025 personel temin ve yetiştirme planı gereği 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle asgari 4 yıl fiili hizmetlerini komando birliklerinde komando olarak tamamlayanlar arasından istekli personelin katılımıyla belirlenen meslek kadro unvanlarında istihdam edilmek üzere uygulama sınavıyla iç kaynaktan personel seçim faaliyeti icra edilecek.
Uygulama sınavı Jandarma Lojistik Komutanlığında yapılacak.
Başvuruda bulunan personelin yeterlilik belgelerinin başvuruda bulundukları meslek kadro unvanına uygun olup olmadığına dair evrak incelenerek ön değerlendirme yapılacak.
Personelin sıralı sicil amirlerince disiplin, tutum, davranış, görevdeki başarı, mesleki yetenek, ahlaki ve şahsi nitelikleri bakımından seçilmesi uygun olmadığı değerlendirilen personel hakkında menfi nitelik belgesi düzenlenebilecek.
Uygulama sınavına başvuru miktarına göre belirlenecek kontenjanlarda personel çağrılması planlanmaktadır.
Çağrılma için öncelik sırası ;
1. Başvurduğu meslek kadro unvanında çalışma süresi çok olanlara
2. Ustalık belgesine sahip olanlara
3. Kalfalık belgesine sahip olanlara
4. Çıraklık belgesine sahip olanlara
5. Başvurulan kadro unvanına uygun diploma veya mezuniyet belgesine sahip olanlara verilecek.
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