Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.
|18 Ocak 2021 11:49
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.
Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Tedavisinin evde devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid19 testim pozitif çıktı.Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) January 18, 2021
Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi.
Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum.
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