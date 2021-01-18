Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Öğretmenler aşı listesinde neden 2. grubun 7. sırasında?' başlığıyla yayımlanan yazısında aşı listesinde öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Alçı, "Sahadaki askerler ve kendilerini korumakta zorlanacak çok elzem pozisyondaki memurlara öncelik tanınmalı ama ben Bakanlık memurlarından önce, ikinci grubun en başına öğretmenlerin yazılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sayın Ziya Selçuk'a buradan yalvarıyorum. Çocukları alışveriş merkezlerinden, marketlerden, mağazalardan çıkarıp okullarına kavuşturmak için masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın dedi.

Alçı, daha önce yazdığı bir köşe yazısında, öğretmen ve öğrencilerin rahata çok fazla alıştığını ve okulların açılması gerektiğini dile getirmişti.

Gelen tepkilerden sonra babaannesinin de bir öğretmen olduğunu söyleyerek tepkileri azaltmaya çalışmıştı.

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ