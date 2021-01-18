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Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun

Geçen hafta "Öğretmenler rahata alıştı" diyerek tepkileri üzerine çeken Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugün yazısında öğretmenlerin gönlünü almaya çalıştı. Alçı, "Okulların en kısa sürede açılması hedefleniyorsa öğretmenler neden aşıda bu kadar arka sıralarda?" diye sordu. "Sayın Ziya Selçuk'a buradan yalvarıyorum." diyen Alçı, "Masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın..." diye seslendi.
 18 Ocak 2021 11:56
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Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Öğretmenler aşı listesinde neden 2. grubun 7. sırasında?' başlığıyla yayımlanan yazısında aşı listesinde öğretmenlere öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Alçı, "Sahadaki askerler ve kendilerini korumakta zorlanacak çok elzem pozisyondaki memurlara öncelik tanınmalı ama ben Bakanlık memurlarından önce, ikinci grubun en başına öğretmenlerin yazılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sayın Ziya Selçuk'a buradan yalvarıyorum. Çocukları alışveriş merkezlerinden, marketlerden, mağazalardan çıkarıp okullarına kavuşturmak için masaya yumruğunuzu vurun, öğretmenleri aşı listesinin en başına yazdırın dedi.

Alçı, daha önce yazdığı bir köşe yazısında, öğretmen ve öğrencilerin rahata çok fazla alıştığını ve okulların açılması gerektiğini dile getirmişti.

Gelen tepkilerden sonra babaannesinin de bir öğretmen olduğunu söyleyerek tepkileri azaltmaya çalışmıştı.

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