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MİT, hizmet sözleşmesini yenilemedi! Danıştay iptal etti

Danıştay, sözleşmeli statüde görev yapanın, hizmet sözleşmesi feshinin sözleşme hükümleri dahlinde idareye takdir hakkı tanınsa da haklı nedenlere dayandırılmaksızın sonlandırılamayacağına karar verdi!
 18 Ocak 2021 12:11
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MİT, hizmet sözleşmesini yenilemedi! Danıştay iptal etti

2937 sayılı Kanun kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbaratı Başkanlığında 12/12/2011 tarihinde "Mütercim-Tercüman-Monitör (Gürcüce Monitör)" olarak göreve başlayan davacının, bu görevi 2012/2015 yılları için de yenilenen sözleşmeler ile devam ettirilmiş; 27/11/2015 tarihli işlem ile hizmetine ihtiyaç kalmadığından bahisle sözleşme bitim tarihi olan 31/12/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevine son verildiğinden dava konusu uyuşmazlık teşekkül etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi, dönem içerisinde iş performansının yeterli görülmediğinden hakkında menfi kanaat edinildiği, hizmet içi ve dışı davranışlarında yazılı savunmasını gerektirecek ciddi bulgulara rastlanılmamakla birlikte, memuriyet disiplini açısından tutum ve davranışlarının olumsuz olarak değerlendirildiği; göreve devamının uygun mütalaa edilmediği ve sözleşmesinin yenilenmemesinin uygun olacağının belirtilerek davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olduğu ve anılan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi hukuka uygun bularak davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle istinaf başvurusu da reddedilmiştir.

Danıştay Onikinci Daire ise temyiz incelemesinde, davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı kanaatinin bildirildiği ileri sürülmekte ise de davacının başarısız veya yetersiz olduğuna ya da hizmetine ihtiyaç kalmadığına yönelik davalı idarece yapılmış bir tespit bulunmadığı, bu hususlara ilişkin olarak idarece dosyaya açıklayıcı somut bilgi ve belge sunulmadığı gibi dosyaya sunulan 2012, 2013, 2014 yıllarına ait personel sicil değerlendirilmesinde de davacının çok başarılı şekilde değerlendirilip davacının hizmet sözleşmesi feshinin haklı bir nedene dayanmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına karar vermiştir
Memurlar.Net
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