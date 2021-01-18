Çeyrek altın ne kadar?
|18 Ocak 2021 12:32
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 442,7 liradan işlem görüyor.
Geçen haftanı son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, cuma gününü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 438,7 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 442,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 718 lira, Cumhuriyet altını da 2.939 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.834 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, küresel piyasalarda artan risk algısı ve düşmeye devam eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının bugün video konferans yöntemiyle yapacakları toplantıdan gelecek mesajların varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
18 Ocak 2021 13:15
|Gün ortası döviz fiyatları
18 Ocak 2021 12:20
|Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
18 Ocak 2021 09:54
|Ekonomist Tuna Kaya: Gümüşün fiyatı patlayacak
17 Ocak 2021 15:17
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
15 Ocak 2021 18:35
|Borsa günü düşüşle tamamladı
15 Ocak 2021 18:24
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
15 Ocak 2021 17:38
|Dolar günü 10 kuruş artışla kapattı
15 Ocak 2021 17:34
|Borsa günü düşüşle tamamladı
14 Ocak 2021 18:23
|Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
14 Ocak 2021 17:57