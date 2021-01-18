Üniversiteden, sağlık çalışanları için duygu dolu video
Aksaray Üniversitesi sosyal medya hesaplarından "Minnettarız... Umut dolu yarınlara kavuşmak için var gücüyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler." mesajını içeren bir video yayımladı.
|18 Ocak 2021 12:38
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Aksaray Üniversitesi sosyal medya hesaplarından "Minnettarız... Umut dolu yarınlara kavuşmak için var gücüyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler." mesajını içeren bir video yayımladı.
Pandeminin bittiği bir dönemde, ÖSYM tarafından yapılan bir sınavda sorulan soru üzerinden kurgulanan oldukça ilgiyle karşılandı.
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