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Kar yağışı ile İstanbul'da yollar buz pistine döndü

İstanbul Kağıthane'de, kar yağışıyla birlikte yollar buz pistine döndü. Kar kazaları meydana gelirken, o anlar ise böyle görüntülendi...
 18 Ocak 2021 13:08
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İstanbul Kağıthane'de, kar yağışıyla birlikte yollar buz pistine döndü.

Kar kazaları meydana gelirken, o anlar ise böyle görüntülendi...
DHA
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