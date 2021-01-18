Kar yağışı ile İstanbul'da yollar buz pistine döndü
İstanbul Kağıthane'de, kar yağışıyla birlikte yollar buz pistine döndü. Kar kazaları meydana gelirken, o anlar ise böyle görüntülendi...
|18 Ocak 2021 13:08
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kar topu oynamak isteyen çocuğun, belediyeden talebi gülümsetti
18 Ocak 2021 14:12
|Bursa'da kar çılgınlığı...45 kadın aynı anda böyle kaydı
18 Ocak 2021 13:58
|O ilçede 6 yıl sonra kar sevinci yaşandı
18 Ocak 2021 13:51
|Rize'nin gizli kalmış şelaleleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor
17 Ocak 2021 22:41
|Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor
17 Ocak 2021 21:26
|İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır
17 Ocak 2021 20:23
|Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
17 Ocak 2021 20:22
|Sinop'ta deniz mayını bulundu
17 Ocak 2021 19:49
|Bolu Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor
17 Ocak 2021 19:34
|Tunceli-Erzincan kara yolu araç geçişine kapatıldı
17 Ocak 2021 18:24