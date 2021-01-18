Trabzon'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu oldu
|18 Ocak 2021 13:23
|+Aa- Yazdır
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının kullanımında Hayat Eve Sığar (HES) kodunun zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, HES kodunu kişisel ulaşım kartlarına tanımlatmayan vatandaşların, 1 Şubat tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacağı belirtildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadelenin her alanda devam ettiği ifade edilerek, Sağlık Bakanlığı veri sisteminin, belediyenin sistemine entegre edilmesinin ardından, Trabzonluların daha güvenli şekilde yolculuk yapabileceği kaydedildi.
17 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye istinaden, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında da HES kodu uygulamasının zorunlu olacağı vurgulanarak, "Genelge kapsamında toplu taşıma araçları ile kurum ve kuruluşların girişlerinde HES kodu sorgulama işlemi başlamıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklama, şöyle devam etti:
"HES kodu sorgulamasında, ilgili kurum veya kuruluş tarafından toplu taşıma araçlarında bulunan validatörlere toplu taşıma kartı okutulduktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından entegre olan sisteme, biniş bilgileri ile beraber bulaş riski ve temaslı olan kişilerin bilgisi aktarılır. HES kodu tanımlaması yapılmayan kişiselleştirilmiş kartın validatöre okutulması halinde, HES kodu tanımlamasının yapılmadığı ve aracı kullanamayacağı ile ilgili bilgilendirilecektir."
Günlük yolcu verilerinin, Sağlık Bakanlığında yer alan ve entegre olunan sistem üzerinden sorgulanacağı belirtilerek, "Bulaş riski veya temaslı olan kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği halde binişleri tespit edildikten sonra İçişleri Bakanlığına bildirilir ve gerekli cezai işlem uygulanır." uyarısı yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YÖK dijitalleşiyor ama; üniversite öğretim üyesi adaylarından 'kadro başvuru ücreti' istiyor!
18 Ocak 2021 14:04
|Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar
18 Ocak 2021 12:59
|Parktaki masayı kıranlara belediyeden sitem: Kalbimizi de kırdınız
18 Ocak 2021 11:57
|Jandarma, uzman erbaşlar arasından lojistik branşına personel alacak
18 Ocak 2021 11:47
|İçişleri: Kısıtlamayı ihlal eden 24 bin 755 kişiye idari ceza uygulandı
18 Ocak 2021 09:08
|Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
18 Ocak 2021 05:02
|Kısıtlamayı deldi, kaçak sigara ile maskesiz yakalandı: Kendime sarıyorum
18 Ocak 2021 01:47
|İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
17 Ocak 2021 23:23
|Ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu
17 Ocak 2021 22:29
|Zonguldak'ta anaokullarda yüz yüze eğitime bir gün ara
17 Ocak 2021 22:01