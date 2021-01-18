Meteoroloji'den o bölgeye 'yoğun kar yağışı' uyarısı
|18 Ocak 2021 13:31
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğusundaki iller için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Gaziantep çevreleri, Kilis'in yüksek kesimleri, gece saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri, Mardin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Siirt ve Batman'ın yüksekleri ile Bingöl, Ağrı, Van merkez ve kuzey çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (5-20 santimetre) bekleniyor.
Kar yağışlarının yarın öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısından başlayarak gün sonunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden kar yağışlarının, yarın Hakkari, Bitlis, Şırnak, Muş ile Van'ın güneyinde etkisini artıracağı ve yoğun olacağı öngörülüyor.
Kar yağışının, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yer yer 50-100 santimetreyi bulması bekleniyor. Kar yağışlarının çarşamba günü akşam saatlerinde, Hakkari çevrelerinde ise gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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