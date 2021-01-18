Bakan Varank'tan 'başörtüsü' açıklaması

MEMURUN ALACAĞINI ÇEKLE TAHSİL ETMESİ SORUN OLUR MU? Memurun 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen yasakları ihlal etmemesi kaydıyla alım satımlar yapmasının, alacaklı veya borçlu olmasının mevzuata aykırı bir yönü bulunmadığını, mal bildirimi ile de beyan etmiş olması halinde alacağını çek yoluyla bankadan tahsil etmesinin herhangi bir sorun oluşturmayacağını değerlendirmekteyiz.