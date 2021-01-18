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'Alex' imzalı Fenerbahçe forması, 3 milyon liraya satışta

E-ticaret platformu internet sitesinin kullanıcısı, 2011 yılına ait Alex, Özer Hurmacı, Gökhan Gönül, Orhan Şam imzası yer alan Fenerbahçe formasını 3 milyon liraya satışa çıkardı.
 18 Ocak 2021 13:43
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'Alex' imzalı Fenerbahçe forması, 3 milyon liraya satışta

Türk futbolunda büyük camialarıyla dikkati çeken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerde geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internet sitesinden satışı, yoğun ilgi görüyor. Alışveriş sitesi kullanıcılarının taraftarı olduğu takımda o dönemde futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaları, genellikle koleksiyonerler satın alıyor. İnternet üzerinden alışveriş yapılan bir internet sitesindeki 'forma' başlığı altında satışa sunulan 3 bin 200 civarında ilanda, formaların fiyatı 3 milyon liraya kadar yükseliyor.

3 MİLYON LİRAYA SATIŞTA

Genellikle o dönem takımda yer alan tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formaların satışında en çok Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Alex ile Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı kadronun forması tercih ediliyor. İlanlarda en çok dikkati çeken ise İstanbul'da oturan Erdi Erdoğan'ın, 3 milyon liraya satışa sunduğu Fenerbahçe forması. Fenerbahçeli futbolcuların 2011 yılında giydiği formada Alex, Özer Hurmacı, Gökhan Gönül, Orhan Şam imzası yer alıyor.

Fenerbahçe formasına paha biçemediğini ve kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Erdoğan, "3 milyon lira biraz ironi. İlanı görüp, beni forma satan başka kişiler de aradı. Bizim için Fenerbahçe formasının değeri çok fazla. O basit bir rakam, gerçekten değer veren birine bedava da veririm. Satacak olursam 3 bin liraya satarım. 2011 yılında kulüp tarafından verilen imzalı taraftar forması. Alex, Özer Hurmacı, Orhan Şam, Gökhan Gönül gibi önemli futbolcular var. Benim için en önemlisi Alex. Formayı değerli yapan da Alex'in imzası" dedi.

İlanlarda Fenerbahçe'nin 2017-2018 yılı kadrosunda yer alan Valbueno, Skartel, Soldado'nun da aralarında yer aldığı futbolcuların imzaladığı forma 500 bin liraya satışa sunuldu. Fenerbahçe basketbol takımının 2016-2017 yılında Avrupa şampiyonluğu kazandığı kadrosundaki oyuncularının imzaladığı forma en yüksek fiyata satışa sunulan formalar arasında yer aldı. Oyuncuların imzası yer alan formanın sahibi 400 bin lira değer biçti. İlanlarda yüksek fiyata satışa çıkan formalar arasında, Türk milli takımının üçüncülük kazandığı 2002 Dünya Kupası'nın eleme maçlarında giydiği forma da yer aldı. 2001 yılında milli takımda yer alan Alpay Özalan, Ergün Pembe, Tuncay Biçer, Hakan Ünsal, Hasan Şaş, Bülent Korkmaz'ın imzası yer alan forma, sahibi tarafından 480 bin liraya satışa sunuldu.

İlanlar arasında Galatasaray'ın UEFA Süper Kupa'yı kazandığı kadrosunda yer alan futbolcuların imzasının yer aldığı forma da dikkati çekti. Bülent Korkmaz'ın 14 sezon boyunca giydiği 3 numaralı formada Hagi, Taffarel'in de aralarında bulunduğu kadrodaki tüm futbolcuların imzası yer alıyor. Forma, sahibi tarafından 250 bin liraya satışa sunuldu. Dikkat çeken ilanlar arasında 150 bin liradan satışa çıkarılan Sabri Sarıoğlu'nun Göztepe'de giydiği forma yer alıyor. İlanı veren kullanıcı, 2017-2018 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe ile Göztepe'nin oynadığı karşılaşmada Sabri Sarıoğlu'nun kan lekesi bulunan forması, açıklamasıyla alıcılarını bekliyor.

İnternet sitesinde 14 Aralık 1999 tarihinde, Türkiye Kupası'nda oynanan Pendikspor- Fenerbahçe maçında ilk golde penaltı yaptırıp sonra Pendikspor'un galibiyet golünü kaydeden Mustafa Ateş'in 11 numaralı forması da 80 bin liradan satışa sunuldu. İlanlar arasında Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu futbolcularının imzalı forması 61 bin liraya, Hami Mandıralı'nın imzalı Trabzonspor forması 60 bin liraya, Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonu futbolcularının imzalı forması 50 bin liraya satılıyor.
DHA
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