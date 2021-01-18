Bursa'da kar çılgınlığı...45 kadın aynı anda böyle kaydı
|18 Ocak 2021 13:58
|+Aa- Yazdır
Bursa'da yoğun kar yağışı renkil görüntülere sahne oldu. Aylardır korona virüs kısıtlamaları sebebiyle evlerine kapanan Bursalılar kar keyfini yaşamak için sokaklara çıktı. Kestel ilçesine bağlı Orhaniye Köyü'nde 45 kadın zincir yaşarak poşetle kaydı. Naylonla karda gönüllerince eğlenenler, kemençe eşliğinde dans edenler de kameraya yansıdı.
Bursa şehir merkezindeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, üst kesimlerde yarım metreyi buldu.
Uludağ'ın doğu eteklerindeki Kestel ilçesi Orhaneyi Köyü'nde dün gece toplanan kadınlar keyif yaptılar. Ellerindeki poşetlerle zincir oluşturan yaklaşık 45 kadın, yokuştan aşağıya kendilerini bırakınca müthiş heyecan yaşadılar.
Öte yandan Orhaneli ilçesinde de büyük naylonla kayak keyfi yaşayanlar da kamerayla görüntülendi. Dün gece şehir merkezinde kemençe eşliğinde kar yağışını kutlayan ve eğlenenler de 2021'in en renkli görüntülerine imzasını attılar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kar topu oynamak isteyen çocuğun, belediyeden talebi gülümsetti
18 Ocak 2021 14:12
|O ilçede 6 yıl sonra kar sevinci yaşandı
18 Ocak 2021 13:51
|Kar yağışı ile İstanbul'da yollar buz pistine döndü
18 Ocak 2021 13:08
|Rize'nin gizli kalmış şelaleleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor
17 Ocak 2021 22:41
|Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor
17 Ocak 2021 21:26
|İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır
17 Ocak 2021 20:23
|Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
17 Ocak 2021 20:22
|Sinop'ta deniz mayını bulundu
17 Ocak 2021 19:49
|Bolu Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor
17 Ocak 2021 19:34
|Tunceli-Erzincan kara yolu araç geçişine kapatıldı
17 Ocak 2021 18:24