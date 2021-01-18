1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomistler, MB'den faiz değişim kararı beklemiyor

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinde değişim beklemiyor
 18 Ocak 2021 14:09
+Aa- Yazdır
Ekonomistler, MB'den faiz değişim kararı beklemiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 34 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 34 ekonomistin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kıyı şehirlerindeki konutlar son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda değerlendi
18 Ocak 2021 11:50		 Geçen yıl 2,7 milyon adet gayrimenkul satıldı
18 Ocak 2021 11:08
TOKİ'nin indirim kampanyasından geçen yıl 33 bin 240 kişi yararlandı
17 Ocak 2021 11:25		 Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
17 Ocak 2021 11:16
Bütçe 2020'de 172,7 milyar lira açık verdi
15 Ocak 2021 16:36		 Kamu bankalarının düşük faiziyle evde rekor
15 Ocak 2021 08:50
Kredi faizleri büyümeye engel
15 Ocak 2021 06:15		 Yabancıya konut satışında son yılların rekor rakamı
14 Ocak 2021 23:14
Düşük faizli kredi gayrimenkul sektörüne can suyu oldu
14 Ocak 2021 20:46		 Türkiye'de 2020'de 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı
14 Ocak 2021 10:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Bir ilde daha engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak15:53 - Kar nedeniyle kayan kamyonet, köprüde asılı kaldı15:47 - Yunanistan ile askeri heyet görüşmeleri yeniden başladı15:44 - Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi15:38 - PIKTES, meslek liselerine devam eden 18 bin öğrenciye burs verecek15:25 - Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu
15:24 - Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı15:23 - MEB'den mazeret tayinlerine ilişkin duyuru15:19 - Bakan Akar: Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yok15:14 - Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı; feci kaza kamerada15:11 - Twitter, bir ABD'li vekilin daha mesajlarını sansürledi15:03 - Türkiye, haftalardır aşılama yapan Avrupa ülkelerini geride bıraktı
14:52 - Kartepe'de kaybolan doktordan acı haber14:47 - Bahçeli'den 'saldırı' açıklaması: MHP'nin sokakta işi yok14:37 - Erdoğan: Her alanda yeni atılımlar içerisindeyiz14:34 - Çağrı merkezini arayan çocuk: Yolları açmasanız olur mu?14:32 - Bu ilçede de korona vakası kalmadı
14:22 - Valilik'ten İstanbullulara uyarı: Bu gece ve yarın sabah dikkatli olun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kartepe'de kaybolan doktordan acı haber
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia
Marketler, ekonomik darbe mi yapıyor?
Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
Yerli koronavirüs mRNA aşısında tarih belirlendi
Kamu görevlisi, makam, hediye, imtihan ve ortaya çıkan üzücü sonuç
Profesörün odasında 700 kilometreden gelen tacizci
Bakan Selçuk'tan 'tatil' mesajı
TOGG'dan 1.500 kişilik istihdam
ÖSYM ve MEB, 2021 sınav takvimini açıklayamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çayın dişleri sarartması 3
alabora 1
bereket 2
çam iğneleriyle sepet örme 1
ibo şov 1
pepee 3
lüks tüketim ürünleri 4
bamya 2
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 2
kaldırım taşının altına biriken su 1
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam