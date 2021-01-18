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Valilik'ten İstanbullulara uyarı: Bu gece ve yarın sabah dikkatli olun

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu
 18 Ocak 2021 14:22
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Valilik'ten İstanbullulara uyarı: Bu gece ve yarın sabah dikkatli olun

İstanbul Valiliği: Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Memurlar.Net
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