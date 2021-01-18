1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu

Karadeniz'de Bartın İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
 18 Ocak 2021 15:25
+Aa- Yazdır
Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu

Karadeniz'de Bartın İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, gemideki 2 kişinin cansız bedenlerinin geminin battığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Mugada Sahili'ne vurduğunu tespit etti.

Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, sahildeki cesetlerin alınması için Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Dün, öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı.

Dün cansız bedenine ulaşılan kişinin, gemi kaptanı Galenko Witaly olduğu tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kar nedeniyle kayan kamyonet, köprüde asılı kaldı
18 Ocak 2021 15:53		 Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
18 Ocak 2021 15:44
Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı; feci kaza kamerada
18 Ocak 2021 15:14		 Mersin'de zehirlendikleri iddia edilen 13 kedi telef oldu
18 Ocak 2021 12:34
'Silici' operasyonunda delilleri karartmak isteyen şüpheliye suçüstü
18 Ocak 2021 12:29		 Bartın'da kayıp 5 mürettebat aranıyor
18 Ocak 2021 11:52
'Depozito' dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
18 Ocak 2021 10:36		 Suç örgütü operasyonunda yakalanan 9'u polis 41 zanlı tutuklandı
18 Ocak 2021 10:31
AVM'de falçatalı dehşet! Eşinin yüzünü doğrayan cani koca tutuklandı
18 Ocak 2021 08:37		 Sahte altıncılara kuyumcu tuzağı
18 Ocak 2021 08:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Bir ilde daha engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak15:53 - Kar nedeniyle kayan kamyonet, köprüde asılı kaldı15:47 - Yunanistan ile askeri heyet görüşmeleri yeniden başladı15:44 - Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi15:38 - PIKTES, meslek liselerine devam eden 18 bin öğrenciye burs verecek15:25 - Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu
15:24 - Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı15:23 - MEB'den mazeret tayinlerine ilişkin duyuru15:19 - Bakan Akar: Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yok15:14 - Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı; feci kaza kamerada15:11 - Twitter, bir ABD'li vekilin daha mesajlarını sansürledi15:03 - Türkiye, haftalardır aşılama yapan Avrupa ülkelerini geride bıraktı
14:52 - Kartepe'de kaybolan doktordan acı haber14:47 - Bahçeli'den 'saldırı' açıklaması: MHP'nin sokakta işi yok14:37 - Erdoğan: Her alanda yeni atılımlar içerisindeyiz14:34 - Çağrı merkezini arayan çocuk: Yolları açmasanız olur mu?14:32 - Bu ilçede de korona vakası kalmadı
14:22 - Valilik'ten İstanbullulara uyarı: Bu gece ve yarın sabah dikkatli olun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kartepe'de kaybolan doktordan acı haber
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia
Marketler, ekonomik darbe mi yapıyor?
Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
Yerli koronavirüs mRNA aşısında tarih belirlendi
Kamu görevlisi, makam, hediye, imtihan ve ortaya çıkan üzücü sonuç
Profesörün odasında 700 kilometreden gelen tacizci
Bakan Selçuk'tan 'tatil' mesajı
TOGG'dan 1.500 kişilik istihdam
ÖSYM ve MEB, 2021 sınav takvimini açıklayamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mercimek çorbası 3
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 2
çayın dişleri sarartması 3
suların akmaması 1
kararsız insan 1
gerdek partisi 1
peynirli muz kızartması 1
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 3
tırnak makası 2
BİP ve Yaay'ın internetsiz kullanılabilmesi 1
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam