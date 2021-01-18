Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu
|18 Ocak 2021 15:25
|+Aa- Yazdır
Karadeniz'de Bartın İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Bölgede arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, gemideki 2 kişinin cansız bedenlerinin geminin battığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Mugada Sahili'ne vurduğunu tespit etti.
Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, sahildeki cesetlerin alınması için Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Dün, öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı.
Dün cansız bedenine ulaşılan kişinin, gemi kaptanı Galenko Witaly olduğu tespit edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kar nedeniyle kayan kamyonet, köprüde asılı kaldı
18 Ocak 2021 15:53
|Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
18 Ocak 2021 15:44
|Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı; feci kaza kamerada
18 Ocak 2021 15:14
|Mersin'de zehirlendikleri iddia edilen 13 kedi telef oldu
18 Ocak 2021 12:34
|'Silici' operasyonunda delilleri karartmak isteyen şüpheliye suçüstü
18 Ocak 2021 12:29
|Bartın'da kayıp 5 mürettebat aranıyor
18 Ocak 2021 11:52
|'Depozito' dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
18 Ocak 2021 10:36
|Suç örgütü operasyonunda yakalanan 9'u polis 41 zanlı tutuklandı
18 Ocak 2021 10:31
|AVM'de falçatalı dehşet! Eşinin yüzünü doğrayan cani koca tutuklandı
18 Ocak 2021 08:37
|Sahte altıncılara kuyumcu tuzağı
18 Ocak 2021 08:35