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Erdoğan: Her alanda yeni atılımlar içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz.
 18 Ocak 2021 14:37
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Erdoğan: Her alanda yeni atılımlar içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satır başları;

"AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir."

"AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı"

"Biz yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz."

"Biz şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı sürdüren bir kadroyuz."

"İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz."

"Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat üstünde hizmetler götürerek bu mücadeleyi yürüttük."

"Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."

"Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içerisindeyiz."

"Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz."

"Demokrasi üzerinden eleştiri yönetenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir."

"Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir ve ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir."

"2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır."
Anadolu Ajansı
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