1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, haftalardır aşılama yapan Avrupa ülkelerini geride bıraktı

İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık 800 bin sağlık çalışanına aşı yapılan Türkiye'de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmaları sürüyor. Avrupa Birliği'nin salgına karşı aralık ayı sonunda başladığı aşılama çalışmaları ise beklenen düzeyde ilerlemiyor
 18 Ocak 2021 15:03
+Aa- Yazdır
Türkiye, haftalardır aşılama yapan Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama performansı, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı.

İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık 800 bin sağlık çalışanına aşı yapılan Türkiye'de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çin'den sipariş edilen, Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen aşılar, sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildi.

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlatıldı.

Burada yapılan incelemede "olumlu" sonuç verilmesinin ardından aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip özel araçlarla il depolarına dağıtıldı.

CoronaVac aşısına, TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesiyle, ilk olarak 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına 14 Ocak'ta başlandı. Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı.

İlk aşılamadan itibaren aradan geçen sürede, bugün itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişi aşılandı.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günde ortalama 1,5-2 milyon doz aşı yapma imkanının bulunduğunu bildirdi.

- AB'de aşılama beklenen düzeyde ilerlemiyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19 salgınına karşı aralık ayı sonunda başladığı aşılama çalışmaları beklenen düzeyde değil.

Anlaşma yapılan ve onay alan firmalardan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının AB ülkelerine dağıtımının yapılmasına rağmen personel eksikliği ve lojistik sorunlardan dolayı hedeflenen aşılama yapılamadı.

AB içinde salgından en çok can kaybının gerçekleştiği ülkelerden olan İtalya'da aşılama çalışmaları 27 Aralık'ta başladı. İtalya Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği'nin paylaştığı verilere göre, 17 Ocak'a kadar Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyon 153 bin 501 oldu.

İtalya'ya teslim edilen 1 milyon 408 bin 875 doz aşının yüzde 81,9'u kullanıldı. Aşılananların 850 bin 219'unu aşılama kampanyasında öncelik verilen sağlık çalışanları oluşturdu.

İtalya, AB içinde en fazla kişiye aşının yapıldığı ülke olsa da iç politikada, "İtalya'nın yavaş kaldığı" eleştirileri yapılıyor.

- Avrupa'daki aşı çalışmaları

İlk aşılamaya 26 Aralık'ta başlayan Almanya'da ise 15 Ocak Cuma gününe kadar 1 milyon 50 bin kişiye aşılama yapıldığı duyuruldu.

İspanya, 27 Aralık'ta başladığı aşılama çalışmalarında 15 Ocak'a kadar 768 bin 950 kişiye ulaştı.

İspanya'da aşılama Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda olsa da ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık departmanlarının personeli ve imkanlarıyla gerçekleştiriliyor.

Bazı özerk yönetimlerde 17 Ocak Pazar günü ikinci doz aşılamaların da başladığı duyuruldu.

Aşılamaya 27 Aralık'ta başlayan Fransa'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre 17 Ocak itibarıyla 422 bin 127 kişiye aşı yapıldı.

Hollanda'da Kovid-19 aşılamasına 6 Ocak'ta başlandı. Verilen resmi rakamlara göre 17 Ocak'a kadar 55 bin doz aşı kullanıldı.

Aşılamaya 28 Aralık'ta başlayan Belçika, 16 Ocak'a kadar 96 bin 402 kişiye aşı yaptı.

- İngiltere'de dakikada 140 aşı yapılıyor

AB dışı ülkelerden İngiltere'de Kovid-19 aşılarına 8 Aralık'ta başlandı. 17 Ocak'a kadar 3,8 milyon kişiye ilk doz aşılar yapıldı.

Hükümet, 15 Şubat'a kadar yaş sınırı ve kronolojik hastalık bakımından en riskli grupta bulunan vatandaşların aşılanmasının planladığını açıkladı.

Dakikada 140 aşı yapıldığını belirten İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bugünden itibaren 70 yaş üstü ve ciddi sağlık sorunları olan ikinci gruba da aşılamanın başlanacağını duyurdu.

Aşılama, ilk olarak 80 yaş üstü ile sağlık ve bakım çalışanlarına yapılmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye aşılamada ilk 10'a girdi
17 Ocak 2021 08:44		 Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
17 Ocak 2021 07:14
'8 bin sağlık çalışanına aşı yaptık ciddi bir yan etki görülmedi'
15 Ocak 2021 16:46		 Sinovac'tan aşının etkinlik oranına dair açıklama
14 Ocak 2021 17:27
Bilim Kurulu Üyesi'nden sosyal medyadaki 'enjektör' iddialarına yanıt
14 Ocak 2021 14:52		 Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak
13 Ocak 2021 07:30
Uzmanlar son noktayı koydu! Aşı 65 yaş üstü için risk mi?
13 Ocak 2021 06:45		 CoronaVac aşılarına 'acil kullanım onayı'nda sona gelindi
12 Ocak 2021 13:53
EÜ'nün koronavirüs aşısı hayvan deneylerinde başarılı oldu
12 Ocak 2021 10:53		 Korona aşısının 81 ile dağıtımının detayları belli oldu
12 Ocak 2021 10:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ertelenmesine dair yazı yayımlanacak mı?15:57 - Bir ilde daha engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak15:53 - Kar nedeniyle kayan kamyonet, köprüde asılı kaldı15:47 - Yunanistan ile askeri heyet görüşmeleri yeniden başladı15:44 - Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi15:38 - PIKTES, meslek liselerine devam eden 18 bin öğrenciye burs verecek
15:25 - Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu15:24 - Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı15:23 - MEB'den mazeret tayinlerine ilişkin duyuru15:19 - Bakan Akar: Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yok15:14 - Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı; feci kaza kamerada15:11 - Twitter, bir ABD'li vekilin daha mesajlarını sansürledi
15:03 - Türkiye, haftalardır aşılama yapan Avrupa ülkelerini geride bıraktı14:52 - Kartepe'de kaybolan doktordan acı haber14:47 - Bahçeli'den 'saldırı' açıklaması: MHP'nin sokakta işi yok14:37 - Erdoğan: Her alanda yeni atılımlar içerisindeyiz14:34 - Çağrı merkezini arayan çocuk: Yolları açmasanız olur mu?
14:32 - Bu ilçede de korona vakası kalmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kartepe'de kaybolan doktordan acı haber
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia
Marketler, ekonomik darbe mi yapıyor?
Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
Yerli koronavirüs mRNA aşısında tarih belirlendi
Kamu görevlisi, makam, hediye, imtihan ve ortaya çıkan üzücü sonuç
Profesörün odasında 700 kilometreden gelen tacizci
Bakan Selçuk'tan 'tatil' mesajı
TOGG'dan 1.500 kişilik istihdam
ÖSYM ve MEB, 2021 sınav takvimini açıklayamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suçu üzerine almak 1
lüks tüketim ürünleri 4
Ray malifalitiko 1
interaktif sözlük sıralaması 1
gerdek partisi 1
uğur böceğim 1
mesut özil 3
17.01.2021 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 2
türkiyenin en yaşanılası ili 9
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam