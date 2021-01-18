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Twitter, bir ABD'li vekilin daha mesajlarını sansürledi

Twitter, ABD Temsilciler Meclisine yeni seçilen Georgia Milletvekilinin seçimlerle ilgili iddialarını içeren mesajlarından dolayı hesabını askıya aldı
 18 Ocak 2021 15:11
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Twitter, bir ABD'li vekilin daha mesajlarını sansürledi

Twitter, ABD Temsilciler Meclisine yeni seçilen Georgia Milletvekilinin seçimlerle ilgili iddialarını içeren mesajlarından dolayı hesabını askıya aldı

Twitter Inc, Pazar günü, QAnon komplo teorisini desteklemesiyle tanınan yeni siyasi bir üye olan Cumhuriyetçi ABD Temsilcisi Marjorie Taylor Greene'in hesabını kilitledi.

Bir şirket temsilcisi e-postayla gönderilen bir açıklamada, Greene'nin hesabının Twitter'ın 'sivil dürüstlük politikasının' birden fazla ihlali nedeniyle geçici olarak kilitlendiğini söyledi.

Greene, Twitter'ı muhafazakar siyasi sesleri bastırmakla suçladı. Yaptığı açıklamada, "Birkaç Big Tech şirketinin Amerikan siyasi söyleminde sahip olduğu sınırdaki tekelci boğucu hakimiyet kontrolden çıktı" dedi.
Memurlar.Net - Özel

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