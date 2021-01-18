MEB'den mazeret tayinlerine ilişkin duyuru
Milli Eğitim Bakanlığı, mazeret tayinlerine ilişkin duyuru yayımladı
|18 Ocak 2021 15:23
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2021 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme İşlemine İlişkin Duyuru
MEBBİS'te yapılan modül güncellenmesine bağlı olarak 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22.01.2021-26.01.2021 tarihleri arasında alınacak ve atama işlemleri 29.01.2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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