1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PIKTES, meslek liselerine devam eden 18 bin öğrenciye burs verecek

PIKTES Direktörü Erkan Açıkgöz: "Ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere ister Türk vatandaşı olsun ister geçici koruma altında bulunsun mesleki eğitime başlayan gençlere kayıt sırasında 'hoş geldin' bursu olarak da adlandırabileceğimiz bir kereye mahsus 470 lira 'okula dönüş' desteği veriyoruz. Daha sonra okuluna düzenli devam eden her öğrencimize, aylık 235 lira 'okula devam' desteğimiz oluyor"
 18 Ocak 2021 15:38
+Aa- Yazdır
PIKTES, meslek liselerine devam eden 18 bin öğrenciye burs verecek

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)" kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 18 bin Türk ve geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrenciye burs verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yürüttüğü PIKTES'in Direktörü Erkan Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB tarafından finanse edilen burs faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütüldüğünü söyledi.

Açıkgöz, PIKTES bursunun, projenin yürütüldüğü 26 ilde bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi Tük öğrenciler ile geçici koruma altındaki yabancı uyruklu öğrencileri kapsadığını belirtti.

Ülke ve dünyanın geleceğinin, çocuklarla birlikte bugünden şekillendiğini vurgulayan Açıkgöz, "Mesleki eğitim tüm gençlere, eşit imkanlarla, ilgi ve yeteneklerine uygun, dünya çapında geçerli onlarca mesleğin yolunu açıyor. Biz de PIKTES olarak, karşılıksız burslarımızla geleceğin profesyonellerini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

- 18 bin genç burstan faydalanacak

2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında toplam 10 bin 245 öğrencinin PIKTES Mesleki ve Teknik Eğitim Bursundan faydalanmaya hak kazandığını kaydeden Açıkgöz, şu bilgileri verdi:

"Ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere ister Türk vatandaşı olsun ister geçici koruma altında bulunsun, mesleki eğitime başlayan gençlere kayıt sırasında 'hoş geldin' bursu olarak da adlandırabileceğimiz bir kereye mahsus 470 lira 'Okula dönüş' desteği veriyoruz. Daha sonra okuluna düzenli devam eden her öğrencimize aylık 235 lira 'okula devam' desteğimiz oluyor. Hedefimiz, bu yeni eğitim-öğretim döneminde burslarımızı 18 bin gence ulaştırmak."

- Mesleki eğitim sayısız fırsat sunuyor

PIKTES Direktörü Açıgöz, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin, geleceğini eğitim dönemi sırasında kurmak isteyen gençlere sayısız fırsat sunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mesleki eğitim alan gençler, akademik hayatlarına devam ederken meslek sahibi de oluyor. Staj ve beceri eğitimlerinde sigortalanıyor ve asgari ücretin en az yüzde 30'u tutarında bir ücret de elde ettikleri için kendilerinin ve ailelerinin geçimlerine katkıda bulunuyorlar. Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, sağlık, spor gibi 54 alan ve 206 dalda eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nden mezun olan öğrencilere üniversite kapıları da sonuna kadar açık. Üstelik üniversite sınavlarında ilgili meslek yüksek okullarından ek puan alabiliyor; teknoloji fakülteleri, turizm fakülteleri, sanat tasarım fakülteleri kendilerine kontenjan açıyor. Mesleki eğitim merkezleri de yaş sınırı koymadan ve medeni durumunuza bakmadan, her ortaokul mezununa kayıt imkanı sunuyor. Mezuniyet sonrası 'İş Yeri Açma Belgesi' veren mesleki eğitim merkezleri, fark derslerinin tamamlamak kaydıyla lise diploması ve yükseköğretime devam hakkı da sunuyor."

Erkan Açıkgöz, PIKTES olarak mesleki eğitim burslarıyla tüm gençlere eğitime eşit ulaşma imkanı sunmanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den o bölgeye 'yoğun kar yağışı' uyarısı
18 Ocak 2021 13:31		 Pandemi sürecinde uyku problemleri arttı: Uyku terörü sendromu
18 Ocak 2021 12:52
Üniversiteden, sağlık çalışanları için duygu dolu video
18 Ocak 2021 12:38		 Kırklareli'nde sağlık çalışanları dans ederek aşılanmanın önemine dikkati çekti
18 Ocak 2021 12:29
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
18 Ocak 2021 12:09		 79 yaşındaki Mehmet dedenin 'motosikletli kızak' keyfi
18 Ocak 2021 12:04
Bilim Kurulu Üyesi: Okullar, Şubat sonrası açılabilir
18 Ocak 2021 11:56		 Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
18 Ocak 2021 11:49
Ev arkadaşı tarafından kilitlendiği evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
18 Ocak 2021 11:47		 Zabıta, görev yerinde üşümüş halde bulduğu köpeği bakım merkezine götürdü
18 Ocak 2021 11:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ertelenmesine dair yazı yayımlanacak mı?15:57 - Bir ilde daha engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak15:53 - Kar nedeniyle kayan kamyonet, köprüde asılı kaldı15:47 - Yunanistan ile askeri heyet görüşmeleri yeniden başladı15:44 - Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi15:38 - PIKTES, meslek liselerine devam eden 18 bin öğrenciye burs verecek
15:25 - Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu 2 kişinin daha cesedi bulundu15:24 - Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı15:23 - MEB'den mazeret tayinlerine ilişkin duyuru15:19 - Bakan Akar: Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yok15:14 - Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı; feci kaza kamerada15:11 - Twitter, bir ABD'li vekilin daha mesajlarını sansürledi
15:03 - Türkiye, haftalardır aşılama yapan Avrupa ülkelerini geride bıraktı14:52 - Kartepe'de kaybolan doktordan acı haber14:47 - Bahçeli'den 'saldırı' açıklaması: MHP'nin sokakta işi yok14:37 - Erdoğan: Her alanda yeni atılımlar içerisindeyiz14:34 - Çağrı merkezini arayan çocuk: Yolları açmasanız olur mu?
14:32 - Bu ilçede de korona vakası kalmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kartepe'de kaybolan doktordan acı haber
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia
Marketler, ekonomik darbe mi yapıyor?
Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
Yerli koronavirüs mRNA aşısında tarih belirlendi
Kamu görevlisi, makam, hediye, imtihan ve ortaya çıkan üzücü sonuç
Profesörün odasında 700 kilometreden gelen tacizci
Bakan Selçuk'tan 'tatil' mesajı
TOGG'dan 1.500 kişilik istihdam
ÖSYM ve MEB, 2021 sınav takvimini açıklayamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suçu üzerine almak 1
lüks tüketim ürünleri 4
Ray malifalitiko 1
interaktif sözlük sıralaması 1
gerdek partisi 1
uğur böceğim 1
mesut özil 3
17.01.2021 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 2
türkiyenin en yaşanılası ili 9
SON İLANLAR
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
İstanbul Kartal SYDV personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri proje kapsamında saha sorumlusu alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam