PIKTES, meslek liselerine devam eden 18 bin öğrenciye burs verecek

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)" kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 18 bin Türk ve geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrenciye burs verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yürüttüğü PIKTES'in Direktörü Erkan Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB tarafından finanse edilen burs faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütüldüğünü söyledi.

Açıkgöz, PIKTES bursunun, projenin yürütüldüğü 26 ilde bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi Tük öğrenciler ile geçici koruma altındaki yabancı uyruklu öğrencileri kapsadığını belirtti.

Ülke ve dünyanın geleceğinin, çocuklarla birlikte bugünden şekillendiğini vurgulayan Açıkgöz, "Mesleki eğitim tüm gençlere, eşit imkanlarla, ilgi ve yeteneklerine uygun, dünya çapında geçerli onlarca mesleğin yolunu açıyor. Biz de PIKTES olarak, karşılıksız burslarımızla geleceğin profesyonellerini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

- 18 bin genç burstan faydalanacak

2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında toplam 10 bin 245 öğrencinin PIKTES Mesleki ve Teknik Eğitim Bursundan faydalanmaya hak kazandığını kaydeden Açıkgöz, şu bilgileri verdi:

"Ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere ister Türk vatandaşı olsun ister geçici koruma altında bulunsun, mesleki eğitime başlayan gençlere kayıt sırasında 'hoş geldin' bursu olarak da adlandırabileceğimiz bir kereye mahsus 470 lira 'Okula dönüş' desteği veriyoruz. Daha sonra okuluna düzenli devam eden her öğrencimize aylık 235 lira 'okula devam' desteğimiz oluyor. Hedefimiz, bu yeni eğitim-öğretim döneminde burslarımızı 18 bin gence ulaştırmak."

- Mesleki eğitim sayısız fırsat sunuyor

PIKTES Direktörü Açıgöz, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin, geleceğini eğitim dönemi sırasında kurmak isteyen gençlere sayısız fırsat sunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mesleki eğitim alan gençler, akademik hayatlarına devam ederken meslek sahibi de oluyor. Staj ve beceri eğitimlerinde sigortalanıyor ve asgari ücretin en az yüzde 30'u tutarında bir ücret de elde ettikleri için kendilerinin ve ailelerinin geçimlerine katkıda bulunuyorlar. Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, sağlık, spor gibi 54 alan ve 206 dalda eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nden mezun olan öğrencilere üniversite kapıları da sonuna kadar açık. Üstelik üniversite sınavlarında ilgili meslek yüksek okullarından ek puan alabiliyor; teknoloji fakülteleri, turizm fakülteleri, sanat tasarım fakülteleri kendilerine kontenjan açıyor. Mesleki eğitim merkezleri de yaş sınırı koymadan ve medeni durumunuza bakmadan, her ortaokul mezununa kayıt imkanı sunuyor. Mezuniyet sonrası 'İş Yeri Açma Belgesi' veren mesleki eğitim merkezleri, fark derslerinin tamamlamak kaydıyla lise diploması ve yükseköğretime devam hakkı da sunuyor."

Erkan Açıkgöz, PIKTES olarak mesleki eğitim burslarıyla tüm gençlere eğitime eşit ulaşma imkanı sunmanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.