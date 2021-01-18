Bir ilde daha engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak
|18 Ocak 2021 15:57
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Zonguldak'ta, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verileceği, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.
Buna göre, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitimle devam edilecek.
Ayrıca, merkez ve ilçelerde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
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