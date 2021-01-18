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BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılı için BİLSEM'lere alınacak öğretmenlerin kontenjan listesini yayımladı.
 18 Ocak 2021 16:02
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BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılı için BİLSEM'lere alınacak öğretmenlerin kontenjan listesini yayımladı.

2021 YILINDA BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ALINACAK ÖĞRETMENLERE AİT KONTENJAN LİSTESİ

"2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" kapsamında öğretmenlerimizin başvuru yapabileceği il ve alan bazlı öğretmen ihtiyacı için tıklayınız.
Memurlar.Net
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