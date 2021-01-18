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Sağlık-Sen, Murat Alan'ın sözlerini yargıya taşıdı

Sağlık-Sen, gazeteci Murat Alan'ın katıldığı televizyon programında sağlık çalışanları için kullandığı "rüşvetçi" ithamına yönelik suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.
 18 Ocak 2021 16:13
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Sağlık-Sen, Murat Alan'ın sözlerini yargıya taşıdı

Sağlık-Sen, gazeteci Murat Alan'ın katıldığı televizyon programında sağlık çalışanları için kullandığı "rüşvetçi" ithamına yönelik suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Murat Alan'ın tüm sağlık çalışanlarını hedef alarak "rüşvetçi" ve "vatan haini" gibi göstermeye çalışıldığı vurgulandı.

Dilekçede, "Yayın sürecinde sağlık çalışanlarını defaatle rüşvet almayı istemekle ve hatta rüşvet almakla suçlayan şüpheli, sağlık çalışanlarını TSK mensupları ile karşılaştırıp, toplum önünde vatan haini gibi göstermektedir. Şüpheli açıklamalarında sağlık çalışanlarının ikramiye ve primlerini aldıklarını, 6000 TL'den düşük maaş almadıklarını belirtmektedir. Bu yalan ve yanlış bilgilendirmesi ile sağlık çalışanlarını zaten çok kazanan bir grup olarak yansıtmakta ve rüşvetçi iddialarını haklı çıkartmaya çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Alan'ın pandemi sürecinde toplumun birliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalıştığı belirtilen dilekçede, sağlık mesleğinin onuru ve saygınlığını alçaltmaya yönelik ifadelerinden dolayı hakkında kamu davası açılması istendi.

Murat Alan, katıldığı televizyon programında, sağlık çalışanlarından bahsederek şu ifadelere yer vermişti: "Afrin'e ordumuz gideceği zaman subaylarımızın 'bizim özlük haklarımızı verin' demesi gibi. Yahu biz bunu mu konuşuyoruz? TSK'nın oraya nasıl gireceğini mi konuşacağız, yoksa sizin özlük hakları konusunu mu? Bu ne biliyor musunuz? 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi bir şey."
Memurlar.Net
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