AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan 'dinozor istilası' paylaşımına esprili yanıt
|18 Ocak 2021 16:16
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AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, esprili dinozor istilası paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, "Bu konuda da koordinasyon bizde. Siz merak etmeyin. Ekipleri göreve çağırıyoruz, konum gönderin." dedi. Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik köyünde bir vatandaş, mahallesinde dinozor istilası olduğunu belirterek esprili bir video çekti.
"Termik santral patlaması sonucu dinozorlar ortaya çıktı. Bu yamyamlardan bizi kurtarın. AFAD, jandarma, polis duyun sesimizi. Ejderhalar var ortalıkta." ifadeleri ile TikTok'tan yetkililere seslenen vatandaşa esprili yanıt AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan geldi.
Dinozor istilasına karşı AFAD, jandarma ve polisten yardım isteyen vatandaşın videosunu alıntılayan Güllüoğlu, Twitter'dan "Bu konuda da koordinasyon bizde. Siz merak etmeyin. Ekipleri göreve çağırıyoruz, konum gönderin." paylaşımında bulundu.
Bu konuda da koordinasyon bizde. Siz merak etmeyin. Ekipleri göreve çağırıyoruz, konum gönderin 😊🤦🏻️ https://t.co/sGbX0FM3dBMehmet Güllüoğlu 🗺 (@mgulluoglu) January 17, 2021
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