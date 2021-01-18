Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Heiko Maas'tan gülümseten Mesut Özil diyaloğu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
|18 Ocak 2021 16:23
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|CHP Sözcüsü Öztrak: Aşılamada geride kaldık
18 Ocak 2021 17:33
|Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler sona erdi
18 Ocak 2021 17:19
|AK Partili Çelik: Muhtıra siyaseti CHP'de yaşamaya devam ediyor
18 Ocak 2021 16:08
|Bakan Akar: Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yok
18 Ocak 2021 15:19
|Bahçeli'den 'saldırı' açıklaması: MHP'nin sokakta işi yok
18 Ocak 2021 14:47
|Erdoğan: Her alanda yeni atılımlar içerisindeyiz
18 Ocak 2021 14:37
|Bakan Pekcan: Asya'ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı
18 Ocak 2021 13:46
|Bakan Varank'tan 'başörtüsü' açıklaması
18 Ocak 2021 13:40
|Bakan Akar'dan Irak'a kritik ziyaret
18 Ocak 2021 11:54
|Bakan Selçuk'tan 'tatil' mesajı
18 Ocak 2021 10:30