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Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Heiko Maas'tan gülümseten Mesut Özil diyaloğu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
 18 Ocak 2021 16:23
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Basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas arasındaki Alman Milli Takımı oyuncusu Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili yaşanan diyalog ise gülümsetti...
Memurlar.Net
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