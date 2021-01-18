Bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi güncellendi
|18 Ocak 2021 16:44
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücret, komisyon ve masraf bilgilerine yer verilen www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesinde güncelleme yapıldığını duyurdu.
TBB'den yapılan açıklamaya göre, bankalar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücret, komisyon ve masraf bilgilerine yer verilen www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesi güncellendi.
Siteye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)" çerçevesinde, Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde yapılan çalışmalar neticesinde, bankaların ticari krediler, dış ticaret, nakit yönetimi ve ödeme sistemleri kategorileri kapsamında sunacakları ürün ve hizmetler karşılığında ticari müşterilerden alabilecekleri ücretlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması amaçlarıyla tahsil edilebilecek ücretlere ilişkin bilgiler eklendi.
Bugün itibarıyla http://www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresli internet sitesinde bankaların hem ticari hem de bireysel müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin bilgilere yer verilecek.
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