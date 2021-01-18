İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|18 Ocak 2021 16:52
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ADIYAMAN
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 54 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, son 3 günde farklı mahallelerdeki 54 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
BALIKESİR
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Gömeniç ve Küçükyenice kırsal mahalleleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki kırsal mahallede, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gömeniç ve Küçükyenice mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Gömeniç ve Küçükyenice kırsal mahallelerinde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla Pazar gününden itibaren karantinanın başlatıldığı ifade edildi.
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