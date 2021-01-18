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DGS Temmuz'da yapılacak

ÖSYM, 2021 sınav takvimini yayımladı. Yayımlanan takvime göre DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak
 18 Ocak 2021 16:58
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DGS Temmuz'da yapılacak

ÖSYM, 2021 sınav takvimini yayımladı. Yayımlanan takvime göre DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.

DGS için başvurular 21 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar da 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Memurlar.Net
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