DGS Temmuz'da yapılacak
ÖSYM, 2021 sınav takvimini yayımladı. Yayımlanan takvime göre DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak
|18 Ocak 2021 16:58
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