Bartın'da anaokullarında yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
Bartın'da bugün özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime verilen aranın 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.
|18 Ocak 2021 17:00
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Bartın'da bugün özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime verilen aranın 2 gün daha uzatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının aralıklarla kent genelinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.
Kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, il merkezinde ve tüm ilçelerde 18-20 Ocak tarihlerinde yüz yüze eğitime devam eden özel ve kamuya ait anaokulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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