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Ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, MBSTS ve KPSS DHBT sınav tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Covid-19'dan dolayı ertelenen bazı sınavların yeni tarihlerini duyurdu
 18 Ocak 2021 16:35
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Ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, MBSTS ve KPSS DHBT sınav tarihleri netleşti

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Covid-19'dan dolayı ertelenen bazı sınavların yeni tarihlerini duyurdu.

İşte ertelenen sınavların yeni tarihleri

e-YDS 2020/13 20 Şubat 2021

2020-YDUS 20 Şubat 2021

2020-ALES/2 21 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT 11 Nisan 2021
Memurlar.Net
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