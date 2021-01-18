Ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, MBSTS ve KPSS DHBT sınav tarihleri netleşti
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Covid-19'dan dolayı ertelenen bazı sınavların yeni tarihlerini duyurdu
|18 Ocak 2021 16:35
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün Covid-19'dan dolayı ertelenen bazı sınavların yeni tarihlerini duyurdu.
İşte ertelenen sınavların yeni tarihleri
e-YDS 2020/13 20 Şubat 2021
2020-YDUS 20 Şubat 2021
2020-ALES/2 21 Şubat 2021
2020-DİB-MBSTS 27 Şubat 2021
2020-YÖKDİL/2 28 Şubat 2021
2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart 2021
2020-DUS/STS7 Mart 2021
2020-KPSS DHBT 11 Nisan 2021
Değerli adaylarımız,Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 18, 2021
01.12.2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların yeni tarihleri belirlenmiştir.
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