Siirt'te 2 terörist ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu
|18 Ocak 2021 17:08
|+Aa- Yazdır
Siirt'te 2 terörist, polisin ikna çalışması sonucu teslim oldu.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yürütülen koordineli ikna çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK'nın kırsal alanında faaliyet yürüttükleri bilgisi bulunan ve biri 28, diğeri 22 yıl önce örgüte katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlandı.
Açıklamada, "Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Antalya'da FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı
18 Ocak 2021 17:39
|Fuat Avni, müebbet hapis cezası aldı
18 Ocak 2021 17:05
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
18 Ocak 2021 12:35
|Sınır hattında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu
18 Ocak 2021 11:09
|İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı
18 Ocak 2021 07:39
|FETÖ'nün 'Ankara dershaneler sorumlusu' yakalandı
18 Ocak 2021 07:36
|FETÖ'nün firari 'Ankara dershaneler sorumlusu' yakalandı
18 Ocak 2021 01:42
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 FETÖ'cü tutuklandı
17 Ocak 2021 21:49
|İletişimleri kesildi! Tek tek kaçıp teslim oluyorlar
17 Ocak 2021 17:42
|PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten terörist teslim oldu
17 Ocak 2021 14:50