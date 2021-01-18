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Antalya'da FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 5 ilde Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı. Zanlılardan 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 18 Ocak 2021 17:39
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Antalya'da FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 5 ilde Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının ifadeleri alındı.

Şüphelilerden 2'si savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı, 30'u adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 19'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Antalya yeni esnaf yapılanması" içinde paravan "hurma ticareti' adı altında örgüte finans sağladığı iddia edilen kişilere yönelik Antalya, İzmir, Manisa, Aksaray ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bağış ve himmet adı altında topladıkları paralarla tutuklu, hükümlü, kamudan ihraç edilen örgüt mensuplarının aileleri ile henüz deşifre olmamış üniversite eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladıkları öne sürülen şüphelilerin, örgüt üyeleriyle belirli aralıklarla toplantılar düzenlediği, toplantılara yer temin ettiği ve adli mercilerce işlemleri süren örgüt mensuplarına avukat sağladığı iddia edilmişti.
Anadolu Ajansı
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