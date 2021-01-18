Korkutan araştırma: Koronayı atlatanlar ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı
|18 Ocak 2021 18:06
|+Aa- Yazdır
Yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatanların üçte birinin taburcu edilmelerini izleyen ilk 5 ay içinde solunum yolu rahatsızlıkları ve kardiyovasküler sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ortaya koydu.
İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde Kovid-19'u atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi.
Çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), Kovid-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.
Kovid-19'u atlattıktan sonraki ilk 5 ayda solunum güçlüğü gelişenlerin sayısının 6 bin 85 olduğu, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.
Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında Kovid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.
University College London'ın İngiltere'deki nöroloji dergisi Brain'de yayımlanan araştırması da Kovid-19 ile deliryum, beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye, haftalardır aşılama yapan Avrupa ülkelerini geride bıraktı
18 Ocak 2021 15:03
|Türkiye aşılamada ilk 10'a girdi
17 Ocak 2021 08:44
|Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
17 Ocak 2021 07:14
|'8 bin sağlık çalışanına aşı yaptık ciddi bir yan etki görülmedi'
15 Ocak 2021 16:46
|Sinovac'tan aşının etkinlik oranına dair açıklama
14 Ocak 2021 17:27
|Bilim Kurulu Üyesi'nden sosyal medyadaki 'enjektör' iddialarına yanıt
14 Ocak 2021 14:52
|Beklenen gün geldi... Türkiye böyle aşılanacak
13 Ocak 2021 07:30
|Uzmanlar son noktayı koydu! Aşı 65 yaş üstü için risk mi?
13 Ocak 2021 06:45
|CoronaVac aşılarına 'acil kullanım onayı'nda sona gelindi
12 Ocak 2021 13:53
|EÜ'nün koronavirüs aşısı hayvan deneylerinde başarılı oldu
12 Ocak 2021 10:53