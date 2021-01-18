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Bakan Çavuşoğlu: AB ilişkileri için üzerimize düşeni yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Biz üzerimize düşeni yapacağız. AB'nin ve üye ülkelerin de bu pozitif atmosferi zehirleyecek adımlardan kaçınmasını özellikle bekliyoruz"
 18 Ocak 2021 18:18
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Bakan Çavuşoğlu: AB ilişkileri için üzerimize düşeni yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile 25 Ocak'ta başlayacak istikşafi görüşmelerde bugüne kadar düzenlenen 60 turda hangi konular ele alındıysa yine aynı hususların görüşüleceğini kaydetti.

Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bakanlıkta ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir bağ oluşturduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, aşıyı bulan Türk doktorların da entegrasyon açısından önemli bir örnek olduğunu ve kendileriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Diğer taraftan maalesef son yıllarda Avrupa'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Almanya'da yaşayan Türk toplumunu da olumsuz etkiledi." diyerek camilere ve topluma yönelik bazı saldırılar olduğunu anımsattı.

Bu bağlamda soruşturmaların titizlikte devam etmesinin önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, aynı zamanda söz konusu olumsuz trendleri tersine çevirmek için birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Almanya ile eğitim alanında da iş birliği anlaşmasının müzakere edildiğini bildirdi.

- "Güvenli turizm programımızı genişleteceğiz"

Turizmin her iki ülke için de önemli bir sektör olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, iki ülkenin güvenli turizm konusunda sağladığı mutabakatın birçok ülkeye de örnek olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin aşı anlaşmaları konusunda da mevkidaşına bilgi verdiğini belirterek "İleriki süreçte, aşılama çalışmamızı devam ettirirken, güvenli turizm sertifikasyon programımızı daha da genişleteceğiz. Yani Türkiye'de yabancı turist ağırlayan her işletme bu sürece tabi olacak. Rakamlarla ilgili gelişmeler de ortada. Aldığımız tedbirler sayesinde bu rakamları turizm sezonu başlamadan önce minimum düzeye düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dijital diplomasi alanında da iki ülke diplomatlarının bir araya geldiği bilgisini paylaştı.

- "Türkiye-AB ilişkilerinde daha iyi bir diyalog var"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel'i yakın zamanda Türkiye'de ağırlamak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde daha iyi bir diyalog var." dedi.

Çavuşoğlu, olumlu atmosferin oluşmasına AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlendiği dönemde Almanya'nın çok büyük katkılar sağladığını belirterek teşekkürlerini sundu.

Türkiye ve AB arasındaki pozitif ortamın devam etmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Biz üzerimize düşeni yapacağız. AB'nin ve üye ülkelerin de bu pozitif atmosferi zehirleyecek adımlardan kaçınmasını özellikle bekliyoruz." diye konuştu.

- "Somut adımlar önemli"

Olumlu diyaloğun aynı zamanda somut sonuçları beraberinde getirmesinin önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fasıllar hemen açılabilir desem doğruyu söylememiş olurum, gerçekçi olalım. Biz istemediğimiz için değil, AB istemediği için, genişleme politikalarıyla ilgili sorunları olduğu için. Ama vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür, aynı şekilde 18 Mart mutabakatının 5'inci yılı dolacak. Bunun, bugünkü gelişmelere yönelik uyarlanması, güncellenmesi somut bir adım olabilir. Her iki taraf için faydalı olan gümrük birliğinin güncellenmesi keza gerçekleşebilir. Terörle mücadelede daha somut adımlar atabiliriz. Yasa dışı göçle mücadelede olumlu adımlar atabiliriz."

AB'yle bölgesel konularda da iş birliğinin devam etmesinin önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, mevkidaşına Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ve Libya bağlamında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde devam eden siyasi süreci birlikte desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ konusunda ise ateşkesin önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekerek "Biz Türkiye ve Azerbaycan olarak eğer ateşkes kalıcı olursa ve eğer Ermenistan da buna inanırsa, Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirme konusunda Azerbaycan'la birlikte adımlar atabiliriz. Çok önemli bir fırsat var bunun heba edilmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin olumlu gündeme katkı sağlamaya devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, ateşkesin korunması konusunda da Ermenistan'ın cesaretlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, diğer taraftan NATO'nun görüşme konuları arasında yer aldığını, İttifak bağlamında müttefikler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesinin önem taşıdığını belirtti.

Aynı zamanda NATO'nun yeni gelişme ve sınamalara karşı reform çalışmalarında Türkiye'nin de çok başarılı bir diplomatı olan Tacan İldem'in yer almasından duyduğunu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye ve Almanya'nın NATO içindeki iş birliğini de güçlendireceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, 21-22 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'e bir ziyaret düzenleyeceğini, bu çerçevede hem AB kanadında hem de NATO bağlamında kapsamlı temaslar gerçekleştireceğini bildirdi.

- "İstikşafi görüşmelerde 60 turda ne görüştüysek onları konuşacağız"

Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta başlayacağını hatırlattı.

Çavuşoğlu, Ankara'nın her zaman ön koşulsuz olarak Atina'yla görüşmeye hazır olduğunu ifade ettiğini anımsatarak "Yunanistan Dışişleri Bakanı'yla bir araya gelmeye hazırız. Yunanistan ne zaman hazır olursa biz de hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

NATO nezdinde Türkiye ve Yunanistan arasında yürütülen toplantılara ilişkin ise Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz bütün toplantılara katıldık." bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, istikşafi görüşmelere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığında bir heyetin katılacağını ifade ederek "60 turda neler görüştüysek 61'inci toplantıda da aynı konuları görüşeceğiz." mesajını verdi.

Yunanistan'ın sadece Doğu Akdeniz ve deniz yetki alanlarını görüşeceğine işaret etmesi hakkında ise Çavuşoğlu, bunun faydalı bir yaklaşım olmadığını, Yunanistan ve Türkiye arasında gerginliğe yol açan birçok konu bulunduğunu, sadece bir konunun istikşafi görüşmelerin içeriğini oluşturmasının mümkün olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında görüş ayrılıkların olduğunu, bunların birlikte çözülmesi gerektiğini söyledi.

İki ülke arasında olumlu atmosferin sürdürülmesinden yana olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın ise provokasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yunanistan, silahtan arındırılmış adaların statüsünü ihlal edecek adımlar atıyor, sürekli askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Navtex ilan ediyor ve orada hiçbir şey yapmıyor. Aynı şekilde, başpiskoposun bir açıklaması oldu. Tüm bunların amacını biz biliyoruz. Türkiye'yi provoke edip, AB'ye dönecekler, bak Türkiye olumsuz adımlarına devam ediyor, (sonuç) yaptırım. Biz yaptırımlardan korkan bir ülke değiliz. Ama negatif gündemle de devam etmek istemiyoruz."

Çavuşoğlu, Yunanistan'da, Başpiskopos İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlarla ilgili hakaret içeren ifadelerini ise hayretle karşıladıklarını belirterek Yunanistan'ın provokasyonlar yerine aklıselim bir tutum takınacağını umduğunu söyledi.

- "(Mesut) Özil Türk futbolunun gelişmesine önemli katkılar sağlayacak"

Kendisinin bir futbol hayranı olduğunu, Mesut Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesinin heyecan verici olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Özil dünyanın en iyi takımlarında oynadı." dedi.

Çavuşoğlu, kendisinin de doğuştan Fenerbahçeli olduğunu ve "Özil'in Türk futbolunun gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını" düşündüğünü belirtti.
Anadolu Ajansı
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