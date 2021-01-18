ABD Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

HAYAL GÜCÜNÜ ZORLAYAN KARDAN ADAMLAR Kardan yapılan adam ve kadınlar Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kimisi yaptığı kardan adamla halay çekti, kimisi salıncağa bindirdi, kimisi imam cübbesi giydirip arkasında safa durdu, bazıları da corona virüse dikkat çekmek için yüzüne maske taktı. Kardan adamlardan çok kardan teyzeler, kardan gelinler dikkat çekti.