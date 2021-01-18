Yargıtay, kaçak sigara kararına sehven yazılan 'karton' ifadesini 'paket' olarak düzeltti
|18 Ocak 2021 18:52
|+Aa- Yazdır
Yargıtay 19. Ceza Dairesinin "ele geçen 177 karton gümrük kaçağı sigaranın kişisel kullanım sınırında kaldığı"na yer verilen kararındaki "karton" kelimesinin sehven yazıldığı, bunun "paket" olarak düzeltildiği bildirildi.
Yargıtay Genel Sekreterliğinin yazılı açıklamasında, Dairenin 14 Eylül 2020'de verdiği ve "Ele geçen 177 karton gümrük kaçağı sigara miktarının, kişisel kullanım sınırında kabulü gerektiği" ifadesinin kullanıldığı kararla ilgili bazı internet siteleri ile sosyal medyada değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, karardaki "karton" ifadesinin "paket" yerine sehven yazıldığının anlaşıldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Kararla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 5 Ekim 2020 tarihli 'Maddi Hatanın Düzeltilmesi' konulu talebi üzerine, Dairece 14 Eylül 2020 günkü kararın dördüncü paragrafındaki 'karton' ibaresi çıkartılarak, yerine 'paket' ibaresi eklenmek suretiyle, ilamın düzeltilmesine 6 Ekim 2020 tarihinde oy birliği ile karar verildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargıtay'dan emsal 'büyükanne, büyükbaba' kararı
15 Ocak 2021 20:28
|'Yavşak' sözü mahkemelik oldu, son noktayı Yargıtay koydu
14 Ocak 2021 20:55
|Yargıtay'da yeni Başkanvekilleri belli oldu
12 Ocak 2021 15:51
|Belediye Başkanına 'büyü yapmak' fesih sebebi midir?
12 Ocak 2021 12:06
|Yargıtay karar verdi: Kayınvalide aile bireyi mi?
10 Ocak 2021 08:51
|Maaşı düşük kocayı hor görmek boşanma sebebi sayıldı
07 Ocak 2021 19:16
|Öğrencileri istismar eden okul müdürü yeniden yargılanacak
06 Ocak 2021 22:11
|Yargıtayın yeni başkanvekilleri 12 Ocak'ta seçilecek
06 Ocak 2021 12:25
|Yargıtay, trafiğe kapalı sahil yolundaki kazada bilinçli taksiri işaret etti
06 Ocak 2021 11:07
|Yargıtay, İzmir 'Askeri Casusluk' davasının savcısı Alaybay'ın cezasını onadı
05 Ocak 2021 13:36