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14 yaşındaki çocuk doğum gününde hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattan betona zemine düşen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
 18 Ocak 2021 18:55
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14 yaşındaki çocuk doğum gününde hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattan betona zemine düşen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 234. Sokak'ta meydana gelen olayda, H.S. (14) oturdukları apartmanın 13. katındaki yangın merdiveninden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları müdahalenin ardından H.S.'yi hastaneye kaldırdı. Çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden H.S.'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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