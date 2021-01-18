Bakan Varank'tan, Facebook'un temsilcilik açma kararına değerlendirme
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'de temsilcilik açma kararı) Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez"
|18 Ocak 2021 18:58
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'de temsilcilik açma kararı) Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye'de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez"
"Bundan sonra da sosyal medya ağları dünyada hangi vergileri ödüyorlarsa burada da aynı vergileri ödemeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
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