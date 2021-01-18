Vaka sayısı 6 binin altına düştü
Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.
|18 Ocak 2021 19:48
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Sağlık Bakanlığı 18 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu, 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'e yükseldi
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